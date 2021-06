BMW deutet schnellere Produktzyklen an

Die Digitalisierung und Elektromobilität haben Schwung in den Markt für Autos gebracht und man kann mittlerweile Jahr für Jahr teils recht große Sprünge sehen. R&D-Chef Frank Weber geht davon aus, dass das die Produktzyklen beeinflusst.

War es bisher üblich, dass ein neues Modell auch gerne mal 5 Jahre später auf den Markt kam, so sei das nicht mehr zeitgemäß. Bei BMW geht man davon aus, dass der schnelle Fortschritt in der Technologie einen großen Einfluss haben wird.

Five years is becoming a really long time for development, not just technologically but also when you look at how society was five years ago. Look at how digital dominates today versus 10 years ago. You can expect that this will be even faster in the next 10 years.