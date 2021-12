Böse Weihnachtsüberraschung: Stromanbieter stellen Belieferung ein

Zahlreiche Verbraucher in Deutschland haben eine böse Weihnachtsüberraschung erhalten. Strom- und Gasanbieter haben in vielen Fällen nämlich kurzfristig die Belieferung eingestellt.

Die Strompreise befinden sich aktuell auf einem Rekordhoch. Viele Grundversorger und Alternativanbieter erhöhen daher ihre Strompreise. Alternativanbieter ziehen aber auch schonmal die Reißleine und setzen ihre Kunden vor die Tür.

Erstmal wichtig zu wissen ist: ohne Strom oder Gas wird niemand dastehen, denn trotz der Belieferungseinstellung wird die Versorgung durch den Grundversorger stets gewährleistet. Wem gekündigt wurde, der sollte nun aber genau hinschauen, denn es empfiehlt sich in einen günstigeren Tarif beim Grundversorger zu wechseln.

In vielen Fällen ist der Grundversorger derzeit sogar der günstigste Strom- und Gasanbieter. Die Preise am Markt klettern nämlich wie gesagt aktuell kräftig und viele Anbieter nehmen schon gar keine Neukunden mehr an. Unser Autor Michael musste diese Erfahrungen gerade erst selbst machen.

Geiler Shice. Gestern n Brief von der #SWU im Briefkasten, dass mich #Stromio nicht mehr beliefert. Da wäre doch ne Info von Stromio angebracht gewesen?! Hmpf. Jetzt muss ich mich an den Feiertagen nach nem neuen Anbieter umsehen…. — Michael (@mmeidl78) December 25, 2021

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hält eine Infoseite bereit, auf der betroffenen Kunden Handlungsanweisungen an die Hand gegeben werden. Zudem sollte man dennoch mal übliche Vergleichsportale prüfen. Von „CHECK24“ empfohlene Tarife haben laut Anbieter beispielsweise immer eine „Preisgarantie“ von mindestens 12 Monaten.

Beispiel: Das aktuelle Infoschreiben von Stromio

Beendigung von Stromlieferverträgen Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, heute kommen wir leider mit einer unerfreulichen Nachricht auf Sie zu. Aufgrund der historisch einmaligen Preisentwicklung im Strommarkt sahen wir uns zu unserem ausdrücklichen Bedauern gezwungen, alle Stromlieferverträge mit Ablauf des 21.12.2021 zu beenden. Ab dem 22.12.2021 übernimmt der örtliche Ersatzversorger automatisch und ohne Unterbrechung Ihre Stromversorgung. Aufgrund der Feiertage zum Ende des Jahres und der aktuellen Pandemiesituation erreicht Sie ein persönlich an Sie gerichtetes Schreiben trotz unserem größten Bemühen aus technischen Gründen möglicherweise erst nach dem Ende der Strombelieferung und nach einer Benachrichtigung durch den zuständigen Ersatzversorger. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Wie Sie der Berichterstattung in den Medien entnehmen konnten, sind wir seit einigen Wochen mit einer nie dagewesenen Preisexplosion an den europäischen Energiehandelsplätzen konfrontiert, deren Ursachen in einem außergewöhnlichen Zusammentreffen verschiedener Faktoren zu sehen sind. Zuletzt hat sich der Strompreis für Lieferungen in der kommenden Winterzeit auf den Beschaffungsmärkten in der Spitze um mehr als 400% erhöht. Diese Ereignisse und ihre Folgen suchen in ihrer Gesamtwirkung in den vergangenen Jahrzehnten ihresgleichen und sind daher nicht vorauszusehen gewesen. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Entscheidung, die uns sehr schwergefallen ist. Wir gehen auf Basis dieser Entscheidung davon aus, die mit Ihnen bestehende Kundenbeziehung sachgerecht und auch in Ihrem Interesse abwickeln zu können. So werden wir im Rahmen der Endabrechnung Ihnen zustehende Guthaben sowie auch (zeitanteilig) Neukundenboni an Sie auszahlen. […]

Seid ihr ebenfalls betroffen?

