Bonus beim Rückkaufpreis: IKEA startet Buyback Friday 2021

Im vergangenen Jahr hatte IKEA erstmals zum „Buyback Friday“ eingeladen. Diesen legt man ab heute wieder auf und verspricht dabei einen Bonus.

Die Aktion „Buyback Friday“ ist einfach erklärt. Im Rahmen des „Buyback Friday“ bietet IKEA seinen Kunden einen zusätzlichen Anreiz zur Möbelrückgabe und erhöht während des Aktionszeitraums vom heutigen 20. November bis 5. Dezember 2021 den regulären Rückkaufpreis um jeweils 20 %. Die Buyback-Friday-Aktion beruht auf dem üblichen Service „Zweite Chance“, der 2019 flächendeckend in allen 54 IKEA Einrichtungshäusern eingeführt wurde.

-->

1.700 Produkte aus dem IKEA Sortiment

Der Service „Zweite Chance“ umfasst derzeit rund 1.700 Produkte aus dem IKEA Sortiment – Teil des Rückkaufprogramms sind auch IKEA-Klassiker wie BILLY, KALLAX und viele weitere Modelle.

Er ermöglicht es den Kunden, IKEA Möbelstücke, die sie nicht mehr brauchen, an IKEA zurückzuverkaufen – im Gegenzug erhalten sie eine Guthabenkarte und die Möbel kommen zum Weiterverkauf in die Fundgruben und Circular Hubs in den IKEA Einrichtungshäusern.

IKEA möchte nach eigenen Aussagen nicht am Weiterverkauf der Produkte verdienen. Daher werden diese in den Fundgruben bzw. Circular Hubs zum regulären Rückkaufpreis zuzüglich der Mehrwertsteuer angeboten. Weitere Informationen und Details zum Ablauf gibt es auf der IKEA-Website.

IKEA Symfonisk: Steht noch ein neuer Sonos-Lautsprecher an? Anfang des Jahres gab IKEA bekannt, dass man die Symfonisk-Tischleuchte aus dem Sortiment nehmen wird und das führte dazu, dass über das Ende der Sonos-Partnerschaft spekuliert wurde. Doch man bestätigte: Das Gegenteil ist der Fall. Seit dem gab es neue…18. November 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->