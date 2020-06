boon Planet für iOS: QR-Codes von Rechnungen einlesen

Boon Planet (boon.PLANET) ist ein seit November 2019 verfügbares mobiles Bankkonto der Wirecard Bank. Aktuell gibt es eine neue Funktion für iOS-User.

Ab sofort lassen sich mit der App zum Konto QR-Codes von Rechnungen direkt einlesen. Die App füllt dann die darin enthaltenen Daten automatisch in den Überweisungsvorgang aus. Die Funktion kam mit dem heutigen Update der iOS-App. Unter Android sollte sie bereits vorhanden sein. Zumindest steht sie bei Google Play bereits in der Featureliste.

-->

Es handelt sich bei boon Planet um ein mobiles Bankkonto. Boon Planet läuft vollkommen unabhängig von der bereits länger bekannten boon-Bezahllösung. Das Konto bietet einiges, was man bereits von anderen „Smartphone-Konten“ kennt. So erhalten Nutzer eine kostenlose virtuelle Debit Mastercard sowie eine kostenlose Plastikkarte. Das Konto landet zudem nicht in der SCHUFA.

Außerdem verspricht boon keine monatlichen Gebühren, keine Gebühren für Auslandsgeschäfte, Apple Pay, Google Pay, Zinsen, SEPA-Überweisungen sowie ein „persönliches Finanzmanagement“ mit Multi-Banking-Funktion. Zukünftig sollen noch Überziehungskredite und Sparpläne integriert werden.

Amazon VISA mit 40 Euro Startgutschrift Ab sofort erhalten berechtigte Prime-Mitglieder wieder 40 Euro Startgutschrift für einen genehmigten Erstantrag für die Amazon VISA Karte. Auch wer keine Prime-Mitgliedschaft gebucht hat, erhält aktuell die 40 Euro Guthaben. Berechtigte Prime-Mitglieder bekommen mit der Amazon.de VISA Karte bis zu…17. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->