Borat Subsequent Moviefilm startet am 23. Oktober bei Amazon Prime Video

Noch vor der US-Wahl im November können Prime-Mitglieder der „Kultfigur“ Borat bei seiner Rückkehr nach Amerika folgen.

Sacha Baron Cohen erweckt einen seiner beliebtesten Charaktere wieder zum Leben. Der neue Amazon Original Film Borat Subsequent Moviefilm: „Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan“ startet am 23. Oktober 2020 exklusiv bei Amazon Prime Video.

Geschrieben wurde Borat Subsequent Moviefilm von Hauptdarsteller und Produzent Sacha Baron Cohen, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman und Lee Kern. Regie führte Jason Woliner. Einen ersten Einblick in Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan erhaltet ihr im offiziellen Trailer.

