Bose Soundbar 300 offiziell vorgestellt

Bose erweitert sein Portfolio an smarten Soundbars und hat diese Woche die Soundbar 300 offiziell vorgestellt. Bisher ist die neue Soundbar jedoch nur in den USA im Online Shop von Bose gelistet, in Deutschland findet man sie noch nicht.

Die neue 300er-Serie erweitert das Portfolio an Soundbars von Bose, vor knapp zwei Jahren hat man die Soundbar 500 und 700 vorgestellt. Die Soundbar 300 siedelt sich mit 400 Dollar unter diesen Modellen an, einen Euro-Preis habe ich noch nicht gefunden. In den USA startet der Verkauf am 15. September.

Die neue Soundbar von Bose unterstützt Spotify Connect, Apple AirPlay 2, besitzt WLAN, Bluetooth und es gibt Amazon Alexa sowie den Google Assistant. Berichte zum Sound habe ich noch keine gefunden, aber die werden sicher bald folgen.

Sobald wir mehr Details zur Bose Soundbar 300 haben und wissen, wann sie zu uns nach Deutschland kommt und was sie kosten wird, reichen wir diese nach.

