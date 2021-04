Bundesministerium fördert 6G-Kommunikationstechnologie

Vodafone startet mit 5G-Standalone

Vodafone hat als erster Netzbetreiber „5G-Standalone“ in Deutschland für seine Kunden freigeschaltet. Zum Start erfolgt das an allen rund 1.000 Antennen im 3,5 Gigahertz-Bereich in 170 Städten und Gemeinden, wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat. Die neue Mobilfunk-Generation 5G funkt…12. April 2021 JETZT LESEN →