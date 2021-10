Burger King: Plant-based Long Chicken schmeckt besser als ein Fleisch-Burger

Burger King hat in dieser Woche sein pflanzen-basiertes Sortiment an Burgern erweitert. Ich habe den Plant-based Long Chicken mal ausprobiert.

Der „Plant-based Long Chicken“ ist seit dem 19. Oktober 2021 in ganz Deutschland bei Burger King zu haben. Burger King hat u. a. für diesen Burger V-Label-Lizenzierung von ProVeg erhalten. Hierfür wurden Abläufe in der Küche umgestellt, um sicherzustellen, dass die Chicken-Alternativen nicht in Kontakt mit tierischen Produkten kommen.

-->

Mich hat nun einfach mal interessiert, wie gut diese komplett fleischlose Burger-Variante schmeckt. Ich bin absolut kein Fast-Food-Junkie, weiß aber natürlich, was mich bei Burger King oder beim „Restaurant zur goldenen Möwe“ erwartet. Dass der Burger nicht wie auf dem Pressebild ausschauen wird, war mir also vollkommen klar.

Da ich die Entwicklung rund um Fleischalternativen sehr spannend finde, probiere ich regelmäßig solche „Ersatzprodukte“ aus – auch wenn ich kein Veganer bin. Also musste ich mir auch mal den Burger King Plant-based Long Chicken besorgen.

Ich mach es kurz: Für 4,49 Euro bekommt man damit einen Burger, der meines Erachtens besser als das Fleisch-Burger-Gegenstück ist. Das Pattie auf Soja- und Weizenbasis ist außen schön knusprig und hat innen eine sehr „fleischige“ Struktur. Auch die vegane Mayo lässt sich von klassischer Mayo meines Erachtens nicht unterscheiden.

Wenn man nicht wüsste, dass man gerade ein veganes Produkt isst, man würde es nicht merken. Der Plant-based Long Chicken spricht also wirklich eher „Umsteiger“ und Fleischliebhaber als Freunde der gesunden und frischen Küche an. Nichts anderes habe ich bei einer Fast-Food-Kette erwartet.

Einzig ein wenig Tomate oder auch Zwiebel hätten noch sehr gut dazu gepasst. Die kann man auf Wunsch extra bestellen, wozu ich raten würde, denn das Alibi-Salatblatt ist doch etwas wenig „Frischware“.

Unterm Strich kann ich nur sagen: Die Entwicklung und die Qualität der Fleischalternativen ist beachtlich. Mit dem Produzenten „The Vegetarian Butcher“ hat Burger King für seine Patties ins Schwarze getroffen. Mein Tipp: Probiert es selbst aus!

17 Prozent der Deutschen würden Fleisch aus dem 3D-Drucker essen Heutzutage hinterfragt eine wachsende Anzahl von Menschen die Auswirkungen ihres Fleischkonsums auf Umwelt und Klima – und erwägt dabei, auch künstlich erzeugtes Fleisch in den Speiseplan zu integrieren. So kann sich mittlerweile immerhin ein Sechstel (17 Prozent) der Bundesbürgerinnen und…18. August 2021 JETZT LESEN →

-->