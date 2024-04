BYD kündigt neuen Akku für mehr Reichweite bei Elektroautos an

BYD präsentierte 2020 die Blade-Akkus, die eine höhere Energiedichte als andere Akkus in dieser Preisklasse mitbrachten. Es fing mit 140 Wh/kg an und mittlerweile sind wir bei 150 Wh/kg angelangt. Für 2024 steht die zweite Blade-Generation an.

Bei BYD hat man diese Woche bestätigt, dass wir noch in diesem Jahr, vermutlich im Spätsommer, die neuen Akkus sehen werden. Hier sind dann bis zu 190 Wh/kg möglich. Damit werden die neuen Elektroautos also mehr Reichweite mitbringen.

Die neuen Akkus sollen kleiner und leichter werden, so Wang Chuanfu von BYD in einem Gespräch in China. Es gibt die Vermutung, dass damit über 1.000 km (nach CLTC-Standard) möglich sind. Sicherer sollen die neuen Blade-Akkus auch sein.

Vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass für das zweite Halbjahr ein neuer BYD Seal und BYD Seal U anstehen, dort könnte man die 2.0-Version der Blade-Akkus erstmals einführen. Bei uns wirbt BYD mit 570 km Reichweite beim Seal, mit den neuen Akkus dürfte man aber die 600 km und sicher auch 700 km knacken.

