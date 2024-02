Neue Elektroautos von BYD: Komplette Roadmap für 2024 aufgetaucht

BYD erobert den Markt für Elektroautos und hat im vierten Quartal 2023 erstmals Tesla als Nummer 1 abgelöst. Und damit man 2024 weiter erfolgreich ist, gibt es viele neue Elektroautos und einige Modelle bekommen sogar schon ein Facelift.

Wir haben uns die mutmaßliche Roadmap für 2024 angeschaut und wollen hier über die Elektroautos für das Jahr sprechen. Die Verbrenner ignorieren wir mal, da sie eher nicht nach Europa kommen. Womit wir noch bei einer Anmerkung wären.

Es handelt sich bei diesem Leak um eine Roadmap für China. Die meisten Modelle kommen zwar auch zu uns, aber oft etwas später, das sollte man noch beachten.

BYD: Alle neuen Elektroautos für 2024

Den Anfang macht in wenigen Tagen ein neuer BYD Dolphin, einer der Besteller von BYD, der sogar, obwohl es Gerüchte für eine Neuauflage für 2024 gibt, nochmal im Januar in China zulegte. Und erste Händler wurden wohl schon im Januar versorgt.

Im April geht es dann in China mit dem BYD Sea Lion 07 weiter, einem neuen SUV, den wir euch auch vor ein paar Tagen vorgestellt haben. Ich rechne gegen Ende 2024 mit einem Marktstart des sportlichen SUVs mit 390 kW Leistung in Europa.

Der 07 ist übrigens nur der Anfang einer neuen SUV-Reihe von BYD, später werden laut Quelle noch der Sea Lion 05 und Sea Lion 06 folgen. Wir haben bisher jedoch keine Details zu diesen Modellen, vermutlich ist das auch ein Thema für 2025.

Im Juni folgt dann der BYD Seal EV, das erste Facelift für den BYD Seal, der als Alternative für das Tesla Model 3 angetreten ist. Details gibt es hier noch keine, aber Tesla hat das Model 3 neu aufgelegt, vermutlich möchte man da nachlegen.

Wir bleiben noch im Sommer, denn dann steht der BYD Song Plus EV an, der erste Nachfolger für den Song Plus, den man bei uns als BYD Seal U kennt. Dieser wurde 2023 für Deutschland bestätigt, das war die aktuelle Facelift-Version aus China.

Im Sommer steht hier also kein Facelift, sondern die zweite Generation an. Details gibt es bisher noch keine, aber mit Blick auf den aktuellen Seal U könnte es sich hier eventuell lohnen, wenn man noch etwas wartet und das neue Modell kauft.

Im September steht dann der BYD Seal S an, bei dem die Quelle selbst noch gar keine Ahnung hat, was kommt. Tesla dürfte bald das neue Model 3 Performance für 2024 präsentieren, hat BYD womöglich auch eine eigene Performance-Version?

In diesem Jahr stehen außerdem die ersten beiden Elektroautos der neuen Luxus-Marke YangWang an, die 2023 bei BYD angekündigt wurde. Wir werden den U9 (erster Sportwagen) und U7 (eine Highend-Limousine mit über 1.300 PS) sehen.

BYD: Neue Elektroautos für Deutschland

Auf dieser Liste fehlt der BYD Dolphin Mini, der diese Woche für Europa bestätigt wurde, da er schon lange in China verkauft wird und keine neue Version ansteht. Die Neuauflage des normalen Dolphin dürfte aber auch zeitnah zu uns kommen.

Beim Rest muss man abwarten, der BYD Sea Lion 07 dürfte sehr zeitnah kommen, aber bei den Neuauflagen des BYD Seal und BYD Seal U würde es mich auch nicht wundern, wenn sie erst Anfang 2025 kommen, das würde sonst zu schnell gehen.

