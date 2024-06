BYD plant neues Performance-Elektroauto für Europa

Vor ein paar Wochen haben wir euch hier den BYD Ocean-M als Konzept gezeigt und über einen Performance-Hatchback gesprochen, der Elektroautos wie den neuen VW ID.3 GTX oder den MG4 Xpower angreifen soll – mit einem Nachteil.

Wir haben nämlich mittlerweile mehr Details zum BYD Seal 06 GT, wie er am Ende heißen könnte, und da ist von 4,63 Metern Länge die Rede. Das wäre eine ganz andere Liga als ein VW ID.3, auch wenn er optisch wie ein Hatchback aussieht.

Beim Akku kann man wohl zwischen ca. 60 kWh und 73 kWh wählen und bei der Leistung schauen wir in der GT-Version auf 110 kW an der Vorderachse und 200 kW an der Hinterachse, das wären also 310 kW oder ca. 420 PS – wie beim MG4.

Für Volkswagen bedeutet das, dass die Luft mit dem VW ID.3 GTX so langsam aber sicher dünner wird, denn dieser hat nur einen Elektromotor und 100 PS weniger. Und er startet bei über 50.000 Euro, da wird BYD sicher etwas attraktiver sein.

Es wundert mich mittlerweile nicht, dass die EU offen über Strafzölle nachdenkt, von denen BYD betroffen wäre. In China soll es übrigens noch 2024 losgehen, der Performance-Hatchback dürfte aber nicht vor 2025 nach Deutschland kommen.

