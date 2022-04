BYD Seal: So sieht der „Tesla Model 3-Killer“ von Innen aus

BYD ist ein Autohersteller aus China, die Abkürzung steht für Build Your Deams und ein Traum ist es, dass man auch in Europa erfolgreich ist. Und um sich noch etwas breiter aufzustellen, wird man mit dem BYD Seal das Tesla Model 3 angreifen.

Das weltweit meistverkaufte Elektroauto bekommt zunächst Konkurrenz in China, langfristig werden wir die Elektroautos von BYD aber sicher bei uns sehen. Man greift immerhin in ersten Ländern in Europa an – es ist nur eine Frage der Zeit.

BYD Seal: Ein Blick auf den Innenraum

Und weil euch die Optik des BYD Seal interessiert hat, wollen wir euch heute noch einen Blick auf den Innenraum bieten. Die Elektrolimousine war eigentlich für die Auto China geplant, die wurde aber verschoben – die Bilder sind ein Trostpflaster.

Preislich liegt der BYD Seal wohl eine Ecke unter dem Tesla Model 3 in China und die Besonderheit ist, dass er eine Elektroplattform mit 800-Volt-Technologie nutzt. Gefällt mir optisch gut, sieht wie eine Mischung aus Kia EV6 und Tesla Model 3 aus.

Der Innenraum bietet jedenfalls keine große Überraschung, es wirkt sehr luftig, es gibt ein großes Display in der Mitte (und eins hinter dem Lenkrad) und es wirkt nach einem Premium-Ansatz bei den Materialien (wird sicher die beste Version sein).

Irgendwann wird so ein BYD Seal vermutlich auch bei uns an der Ampel stehen, aber das wird noch dauern. Ich würde 2022 nicht mehr damit rechnen, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht aber auch erst 2024. Spannend wäre das Auto jedenfalls.

Und hier noch ein weitere Blick auf die Frontseite des Elektroautos:

