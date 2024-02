C24 Bank Tagesgeld: Zinssenkung oder Fehler?

Die C24 Bank bietet ihren Usern Zinsen auf die Pockets und das Tagesgeld an. Am heutigen Morgen staunen aber einige Kunden nicht schlecht, denn die Zinsen haben sich laut App über Nacht verringert.

Das Guthaben in den einzelnen Pockets inklusive Tagesgeldpocket wird bei C24 eigentlich mit 2,5 Prozent p. a. verzinst. Zumindest am heutigen Morgen ist das nicht mehr der Fall. Das Tagesgeldpocket weiß nur noch einen Zinssatz von 1,75 % auf. Schlimmer noch, die angezeigten Zinserträge haben sich sogar rückwirkend reduziert, waren also gestern noch höher

C24 Tagesgeld-Zinssenkung nur ein Fehler?

Ob es sich dabei um einen Fehler oder eine gezielte Zinssenkung handelt, ist unklar. Nachgewiesen wirbt C24 derzeit noch mit dem höheren Zinssatz. Womöglich steht auch bald offiziell eine Zinssenkung an, die in der App etwas zu früh ausgespielt wurde. Ich gehe davon aus, dass hierzu im Laufe des Tages Klarheit herrschen wird.

C24 Gratis-Konto mit Tagesgeldpocket

Voraussetzung für die Eröffnung des Tagesgeldpocket ist ein kostenfreies Girokonto bei der C24 Bank. Die Einrichtung eines „PocketZINS“ ist nämlich auch im kostenfreien Smartkonto möglich. Die Verzinsung beginnt ab dem ersten Euro und die Zinsen werden automatisch am Monatsende auf das Tagesgeldkonto gutgeschrieben.

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte VideoIdent-Verfahren setzen.

Ich nutze C24 selbst äußerst zufrieden und auch das Tagesgeldkonto habe ich natürlich eingerichtet. Ich kann bisher nichts Negatives aus diesem Bereich berichten. Zumal das Konto zuletzt deutlich verbessert wurde.

