Call of Duty: 2023 soll es mal kein Spiel geben

Laut Bloomberg soll für 2023 kein neues Call of Duty geplant sein, was sich sicher im Umsatz von Activision (und diverser Shops) bemerkbar machen könnte. Es ist eine der größten Gaming-Reihen der Welt und bisher gab es jedes Jahr neue Spiele.

Die für 2022 geplanten Spiele sollen weiterhin kommen, doch 2023 gibt es eine Pause und 2024 geht es dann weiter. Der Grund soll die Qualität der Spiele sein, die nicht zufriedenstellend ist. Activision will sich daher wohl etwas mehr Zeit lassen.

Laut Quelle habe das aber nichts mit der Übernahme durch Microsoft zu tun, die (sofern die Behörden das Okay geben) nächstes Jahr stattfinden soll. Gegenüber IGN gab es allerdings schon eine Stellungnahme, die nicht ganz eindeutig ist:

We have an exciting slate of premium and free-to-play Call of Duty experiences for this year, next year and beyond. Reports of anything otherwise are incorrect. We look forward to sharing more details when the time is right.