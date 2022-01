Microsoft will Activision Blizzard übernehmen

Das ist doch mal eine überraschende Übernahme: Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass man Activision Blizzard übernehmen möchte. Und jetzt kommt es: Die Bethesda-Übernahme von 2020 war im Vergleich dazu ein Schnäppchen.

Aktuell stehen 68,7 Milliarden US-Dollar für die Übernahme im Raum. Mir ist derzeit keine größere Übernahme in der Branche bekannt. Es dürfte vielleicht sogar die größte Übernahme in diesem Jahr werden, eine unglaublich große Summe.

Activision Blizzard dürfte so ziemlich jeder von euch kennen, sei es durch Warcraft, Diablo, Call of Duty und vieles mehr. Allerdings sorgte das Unternehmen in letzter Zeit auch für negative Schlagzeilen, denn intern läuft dort nicht alles optimal.

Um es mal vorsichtig auszudrücken.

Microsoft möchte damit laut eigenen Angaben den Xbox Game Pass ausbauen und es wird klar, dass man bereit ist alles zu tun, damit das klappt. Sollten die Spiele von Activision Blizzard in Zukunft exklusiv für die Xbox werden, dann ist das für viele Spieler da draußen sicher nicht schön, denn da sind viele große Blockbuster dabei.

Die gute Nachricht, für alle Xbox-Nutzer: Sobald der Deal durch ist, wird es, wie bei Bethesda auch, die Spiele im Xbox Game Pass geben. Das freut mich, denn das würde bedeuten, dass Diablo 4 ab Tag 1 sicher auch dort verfügbar sein wird.

