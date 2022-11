Call of Duty auf der PlayStation 7: Microsoft würde auf Sony zugehen

Die Übernahme von Activision Blizzard hängt vor allem an einem Spiel: Call of Duty. Diesen Eindruck bekommt man derzeit jedenfalls und das ist auch die Meinung der Behörden, die noch kritisch sind. Phil Spencer wäre daher für Kompromisse bereit.

Ihm geht es nicht darum, dass man eines Tages bei der PlayStation 6 oder 7 sagt: Hahaha, das war es jetzt, ihr habt kein Call of Duty mehr. Man kann in einen Vertrag nicht „für immer“ schreiben, aber wenn es Bedenken gibt, ist Microsoft sehr offen.

It’s not about at some point I pull the rug underneath PlayStation 7’s legs and it’s ‘ahaha you just didn’t write the contract long enough. There’s no contract that could be written that says forever.