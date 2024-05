Call of Duty: Black Ops 6 ist offiziell und kommt 2024

Activision hat heute bestätigt, dass Call of Duty: Black Ops 6 das nächste Spiel der Reihe ist, welches (voraussichtlich) im Oktober 2024 erscheint. Passend dazu wurde das Logo enthüllt, der Titel fehlt aber noch.

Aktuell steht „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ im Raum und man hat bestätigt, was sich viele schon gedacht haben: Am 9. Juni findet eine „Black Ops 6 Direct“ direkt nach dem Xbox Games Showcase 2024 statt.

Dort gibt es mehr Details und erstes Gameplay zum „etwas düsteren“ Call of Duty, so Microsoft. Ich bin gespannt, aber vor allem, ob wir dieses Jahr mal wieder eine solide Singleplayer-Kampagne bekommen werden.

