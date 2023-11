Call of Duty: Black Ops Gulf War soll das neue Spiel für 2024 sein

Während Activision gerade auf die Kritik bei Modern Warfare 3 blickt und sich noch einen Rekord aus den Fingern gesaugt hat („In den ersten beiden Wochen seit der Veröffentlichung hat die Spielerschaft im Durchschnitt mehr Stunden in MWIII verbracht als in den beiden direkten Vorgängerteilen“) geht es heute um 2024.

Call of Duty: Golfkrieg ist Thema für 2024

Call of Duty geht natürlich im Herbst 2024 in eine weitere Runde und der Titel für das kommende Jahr könnte „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ lauten. Es soll seit vier Jahren in Entwicklung sein und es gibt zwei sehr gute Quellen, die das erfahren haben. Viele Details haben wir nicht, aber der Titel ist ja schon ein guter Hinweis.

Eine Sache ist bereits bekannt: Activision diskutiert gerade, ob man die Phase für Vorbesteller auf „mehrere Wochen“ ausweiten soll. In diesem Jahr gab es die neue Kampagne eine Woche vor Marktstart, nächstes Jahr soll es den Zombie-Modus mehrere Wochen vorher geben. Das wird aber wohl derzeit noch intern diskutiert.

