Microsoft und das Problem mit der Xbox-Nachfrage

Die Nachfrage nach der Xbox ist in diesem Jahr kontinuierlich eingebrochen und ein Blick auf die Zahlen für Europa zeigt, wie groß der Einbruch in einigen Ländern ist. In Europa ging es im Oktober heftige 52 Prozent bei der Xbox Series X/S runter.

Das könnte bedeuten, dass die Nachfrage im vierten Quartal erneut rückläufig sein wird und diese 2023 kontinuierlich zurückging. Die Xbox ist damit übrigens spürbar stärker als die Nintendo Switch eingebrochen, da ging es „nur“ 20 Prozent runter.

Sony rennt mit PlayStation 5 derweil davon, denn 143 Prozent Wachstum sprechen für sich. Bringt der Black Friday 2023 vielleicht die Wende? Schwer zu sagen, aber Microsoft hat den Preis der Xbox Series X auf unter 400 Euro gesenkt und bisher ist das Angebot noch nicht ausverkauft, womit ich nach 2 Tagen gerechnet hätte.

Xbox: Warum geht die Nachfrage zurück?

Am Anfang sah es so aus, als ob die neue Xbox und neue PlayStation auf einem Level liegen, doch der Vergleich hinkte, denn in der Pandemie gab es eine große Chipkrise und da lag die aktuelle Xbox sogar manchmal etwas vor der PS5, da sich Microsoft mehr Chips sicherte. Doch die Chipkrise hat sich mittlerweile erledigt.

Die PlayStation 5 rennt der Xbox Series X/S mittlerweile davon und blickt auf fast doppelt so viele Einheiten. Doch warum ist das so? Ich vermute, dass es mehrere Gründe hat. Entscheidend ist aber am Ende bei jeder Konsole das Spiele-Lineup.

Redfall war ein Reinfall und Starfield nicht der große Blockbuster, den man sich hier erhofft hat. Ohne die Bethesda-Übernahme hätte Microsoft noch nicht einmal diese beiden Spiele für 2023 gehabt. Es wurde schlicht viel zu wenig in Spiele investiert.

Der Umsatz der Gaming-Sparte von Microsoft wächst, aber das liegt nur am Xbox Game Pass und in diesen Bereich fließen die Investitionen. Die Hardware rückt bei Microsoft in den Hintergrund und dann wundert mich so eine Entwicklung nicht.

Die Xbox Studios hatten seit Jahren keinen richtigen Blockbuster, sowas wie God of War oder The Last of Us, was alle zocken wollen und dann auch mal Spiel des Jahres bei den Game Awards wird. Sowas fehlt mir und Starfield ist okay und ein solides Spiel, aber für mich nicht auf einem Level mit Spielen wie The Last of Us.

Microsoft hat viel Geld in die Xbox-Sparte investiert, aber ohne Bethesda und ohne Activision Blizzard würde es durchaus düster aussehen. Sony hat das Geld eher in Blockbuster investiert und damit die Strategie der PlayStation 4-Ära weiterverfolgt.

Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, denn nach dieser Übernahme (Activision Blizzard) muss dann auch wirklich mal Schluss bei Microsoft sein, das Geld muss in die eigenen Studios und deren Aufbau fließen.

Mich wundert diese Entwicklung jedenfalls nicht, denn es sah beim Launch der „Next Gen“ so aus, als ob die Xbox auf einem Level mit der PlayStation ist, aber das lag am Launch-Lineup von beiden Unternehmen, danach wurde es bei Microsoft eher ruhig. Falls man das ab 2024 wieder steigern möchte, benötigt es also mehr.

Nächstes Jahr steht das Mid-Gen-Upgrade an und Microsoft hat neue Hardware geplant, ich bin mal gespannt, ob das Lineup an Spielen dazu passt. Ein Einbruch von über 50 Prozent im Weihnachtsgeschäft und kurz nach dem größten Xbox-Spiel des Jahres sollte Microsoft aber wirklich zu denken geben, das ist nicht gut.

