Cashback: Samsung startet neue TV SuperDeals

Unter dem Motto „Doppelt zugreifen, doppelt profitieren“ beginnen am heutigen 26. Januar 2022 die neuen Samsung TV SuperDeals.

Bis zum 16. Februar erhalten Kunden bei einem Kombinations-Kauf ausgewählter Neo QLEDs, Lifestyle TVs und Soundbars bis zu zweifache Cashback-Prämien. Wer sich für eins der Aktionsprodukte entscheidet, dem wird nach Registrierung der Aktionsseite ein Teil des Kaufpreises erstattet.

Wer sich hingegen für eine Kombination aus Aktions-TV und Aktions-Soundbar entscheidet, der verdoppelt den jeweiligen höheren Cashback. Der jeweils niedrigere Einzel-Cashback des zweiten Aktionsgerätes entfällt in diesem Fall.

Bis zu 3.000 Euro Cashback möglich

Je nach Geräte-Kombi werden bis zu 3.000 Euro des Kaufpreises erstattet. Zur Auswahl stehen ausgewählte Neo QLEDs in 8K und 4K, Lifestyle TVs sowie Q- und Lifestyle Soundbars. Unter den Aktionsprodukten befinden sich viele Smart-TVs wie beispielsweise der Neo QLED 4K in 85 Zoll (2,16 m).

Die Samsung TV SuperDeals gelten nicht nur für ausgewählte 4K und 8K Neo QLEDs. Auch eine Auswahl „Lifestyle TVs“ wie The Sero, The Frame oder The Premiere gehören ebenfalls mit zu den Aktionsprodukten.

Für den Erhalt der Cashback-Prämie ist dann die Registrierung im Zeitraum vom 26. Januar bis spätestens 02. März (Ausschlussfrist) unter samsung.de/superdeals nötig. Zur Anmeldung des/der Aktionsgeräts/e hinterlegen Kundinnen und Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie die Seriennummer und den Modell-Code des/der erworbenen Geräts/e. Nach dem Erwerb im stationären Handel bzw. bei Online-Bestellung müssen zusätzlich der Kassenbeleg, die Bestellbestätigung und die Rechnung hochgeladen werden.

