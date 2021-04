G-Shock: Casio spendiert dem Klassiker nun auch Wear OS

Casio hat bereits diverse Modelle mit Wear OS auf den Markt gebracht, man war sogar schon sehr früh bei den Smartwatches dabei und hatte vor ein paar Jahren erste Modelle mit Android Wear im Angebot. Nun nutzt man einen Klassiker.

Erste G-Shock mit Wear OS

Diese Woche hat Casio bekannt gegeben, dass wir eine G-Shock mit Wear OS sehen werden. Die GSW-H1000 besitzt ein 1,2 Zoll großes LC-Display mit 360 x 360 Pixel, allerdings schweigt man noch zum Chip und auch zum RAM.

Die neue G-Shock mit Wear OS wird ab Mai bei uns in Deutschland an den Start gehen, ist wasserdicht und kann auch mal einen Stoß aushalten. Doch mit einem Preis von 699 Euro ist es ehrlich gesagt auch ein sehr teures Modell.

Die Akkulaufzeit liegt laut Casio bei 1,5 Tagen, es gibt aber ein Dual-Layer-Display und im Monochrom-Modus kann man auch mal einen Monat damit auskommen. Es gibt GPS und die GSW-H1000-1ER bringt 103 Gramm auf die Waage.

Wer das klobige Outdoor-Design mag, der könnte hier womöglich eine solide Uhr mit Wear OS bekommen, aber 700 Euro sind viel Geld für eine Smartwatch ohne OLED und bei der wir nicht wissen, welchen Chip man verbaut hat. Da man dazu schweigt, ist das ehrlich gesagt kein besonders gutes Zeichen von Casio.

Ich fand das als Jugendlicher auch mal ganz „cool“, aber so ein fetter Rand mit so einem kleinen Display wären für so eine große Uhr in der heutigen Zeit nicht mehr mein Geschmack. Doch es ist schön, dass die Auswahl wächst, nur der Preis ist ein bisschen hoch gegriffen. Hier noch die Spezifikationen und ein Produktvideo:

G-Shock mit Wear OS: Spezifikationen

G-Shock mit Wear OS: Produktvideo

