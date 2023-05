China ist jetzt der weltweit größte Autoexporteur

China ist nach eigenen Angaben zum weltgrößten Autoexporteur aufgestiegen und hat in den ersten drei Monaten des Jahres Japan überholt.

Nach offiziellen Angaben exportierte China in diesem Zeitraum 1,07 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 58 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022. Im gleichen Zeitraum exportierte Japan 954.185 Fahrzeuge, ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Chinas Exporte wurden durch die Nachfrage nach Elektroautos und auch Verkäufe nach Russland angekurbelt, nachdem Konkurrenten wie Volkswagen und Toyota das Land nach der Invasion in der Ukraine verlassen hatten.

Bereits im vergangenen Jahr überholte China Deutschland und wurde zum zweitgrößten Autoexporteur der Welt. Nach Angaben der chinesischen Zollbehörde exportierte das Land im vergangenen Jahr 3,2 Millionen Fahrzeuge, Deutschland dagegen nur 2,6 Millionen.

Klar ist: Die Abkehr von fossilen Brennstoffen hat den Aufschwung der chinesischen Automobilindustrie begünstigt. Das Thema hatten wir neulich bereits mit einigen Hintergrundinformationen beleuchtet.

-->