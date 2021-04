Corona-Warn-App: Check-ins per QR-Code sind da

Die Corona-Warn-App hat aktuell ein Update auf Version 2.03 erhalten und bietet nun unter anderem Check-ins per QR-Code.

Das neue Update der Corona-Warn-App bringt neben Fehlerbehebungen nun auch die Möglichkeit eines Check-ins für Events und Orte per QR-Code. Mit dem Check-in ermöglicht die Corona-Warn-App eine Nachverfolgung von Infektionsketten.

Personen, die Events veranstalten oder ein Geschäft haben, können über die App einen QR-Code erstellen. Durch Scannen des QR-Codes können sich Gäste bei Ankunft einchecken und so ihre Anwesenheit ohne Angabe von Kontaktdaten registrieren.

Auf Wunsch legt die App außerdem einen entsprechenden Tagebuch-Eintrag an. Meldet eine eingecheckte Person später über die App einen positiven Corona-Test, können alle Personen gewarnt werden, die zur selben Zeit eingecheckt waren.

Man geht hier also gezielt einen anderen Weg als beispielsweise die Luca-App, welche direkt von Beginn an auf personenbezogene Daten setzt. Zukünftig sollen auch die Ergebnisse von Schnelltests in die Corona-Warn-App integriert werden. Auch das dürfte noch im April erfolgen.

