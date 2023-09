Counter-Strike 2 ist da: Valve startet Neuauflage des Klassikers

Es hat sich bereits angedeutet und so ist es auch, bei Valve hat man heute offiziell den Schalter umgelegt und Counter-Strike 2 ist ab sofort verfügbar. Wer also die neue Version zocken möchte, der bekommt CS2 ab sofort kostenlos bei Steam.

Neue Engine, überarbeitete Maps und mehr, am Ende des Beitrags bekommt ihr die Neuerungen als Übersicht und einen passenden Launch Trailer gibt es natürlich auch noch. Der hat in den ersten Sekunden direkt Erinnerungen geweckt bei mir, denn genau so sah mein Setup damals aus, als ich CS 1.6 im Clan gezockt habe 😄

Counter-Strike 2: Das sind die Neuerungen

All-new CS Ratings with the updated Premier mode

Global and Regional leaderboards

Upgraded and overhauled maps

Game-changing dynamic smoke grenades

Tick-rate-independent gameplay

Redesigned visual effects and audio

All items from CS:GO moving forward to CS2

FIFA-Spiele: EA zieht komplett den Stecker Bei EA hat man sich von der FIFA getrennt und das war vermutlich nicht die beste Trennung. Die Zukunft von EA heißt also EA Sports FC und diese Woche geht […]27. September 2023 JETZT LESEN →

-->