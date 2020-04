COVID-19: Apple und Google bündeln Kräfte

Am gestrigen Abend meldeten Apple und Google, dass man zusammen an neuen Technologien arbeitet, die bei der Kontaktverfolgung bei COVID-19 helfen sollen.

Ungewöhnliche Zeiten fordern ungewöhnliche Partnerschaften und es ist schön zu sehen, dass Apple und Google hier einen gemeinsamen Weg gehen, immerhin werden mit Android und iOS fast 100 Prozent der mobilen Welt abgedeckt.

Konkret geht es um den „Einsatz von Bluetooth-Technologien“, die Behörden und Regierungen helfen sollen „die Ausbreitung des Virus zu reduzieren“. Man gibt an, dass der „Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der Benutzer“ im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen. Es wird aber noch ein paar Tage dauern.

Beide Unternehmen werden im Mai APIs veröffentlichen, die die Interoperabilität zwischen Android- und iOS-Geräten unter Verwendung von Apps der Gesundheitsbehörden ermöglichen. Diese offiziellen Apps werden den Benutzern über ihre jeweiligen App-Stores zum Download zur Verfügung stehen.

Zweitens werden Apple und Google in den kommenden Monaten daran arbeiten, eine umfassendere, Bluetooth-basierte Plattform zur Nachverfolgung von Kontakten zu ermöglichen, indem diese Funktionalität direkt in die zugrundeliegenden Plattformen integriert wird. Dies ist eine stabilere Lösung als eine API und würde es mehr Einzelpersonen ermöglichen, sich nach ihrer Entscheidung per Opt-in zu beteiligen.