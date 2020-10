Crash Bandicoot: Spiel für Android und iOS kommt 2021

King, das Unternehmen hinter Candy Crush, wird 2021 ein neues Spiel für Crash Bandicoot veröffentlichen. Das Spiel soll im Frühjahr 2021 kommen, ein genaueres Datum bekommen wir noch nicht – die Links zu den Stores sind aber schon online. Und im Apple App Store ist vom 25. März die Rede – was durchaus passen würde.

Crash Bandicoot: On the Run! ist ein (man erkennt es schon am Namen) Endless Runner für Android und iOS. Wer hier ein vollwertiges Crash Bandicoot, oder eine mobile Umsetzung von Teil 4, erwartet hat, der könnte enttäuscht sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass solche Spiele mobil einfach besser funktionieren.

