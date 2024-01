Criminal Record – Britische Krimi-Thriller-Serie startet bald auf Apple TV+

Bei Serien mit Krimi/Thriller-Elementen schaue ich oft genauer hin, da mich dieses Genre sehr interessiert und ich ein großer Fan davon bin. Das britische Polizei-Korruptionsdrama Criminal Record lässt mich deshalb aufhorchen: Zwei charakterlich gegensätzliche Ermittler treffen aufeinander, nachdem ein anonymer Anrufer neue Spuren zu einem längst vergessenen und abgeschlossenen Fall liefert.

Im Mittelpunkt stehen Detective Chief Inspector Daniel Hegarty, gespielt von Oscar-Preisträger Peter Capaldi, bekannt aus „Doctor Who“, und Detective Sergeant June Lenker, gespielt von Cush Jumbo, die bereits in „The Good Wife“ mitgespielt hat. Während die junge Detektivin den Fall neu aufrollen will und ein falsches Geständnis vermutet, scheint der erfahrene Chefinspektor Daniel den Status quo des Falles beibehalten zu wollen.

Mit insgesamt 8 Folgen wird Criminal Record ab dem 10. Januar 2024 auf der Streaming-Plattform Apple TV+ verfügbar sein.

„Criminal Record“ von BAFTA Award Nominee Paul Rutman („Vera“, „Indian Summers“) ist eine spannende neue Thriller-Serie mit Oscar-Gewinner Peter Capaldi und Cush Jumbo, die in London spielt. Ein anonymer Telefonanruf bringt zwei brillante Detectives auf die Spur eines Cold Case und lässt dabei zwei Persönlichkeiten aufeinanderprallen – die junge aufstrebende Ermittlerin June und den erfahrenen Chief Inspector Daniel. Die Serie spricht Rassismus, institutionelles Versagen und die Suche nach Gemeinsamkeiten in einer polarisierten britischen Gesellschaft an.