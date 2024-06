Cupra Born einen Monat „kostenlos“ fahren

Ich dachte eben, als die Pressemitteilung von Cupra in meinem Postfach landete, dass das doch mal ein echt spannendes Angebot sei. Da warb man damit, dass man den „CUPRA Born bis zu einem Monat kostenlos fahren“ kann. Wirklich? Jain.

Es gibt dieses Angebot zwar nur an zwei Standorten in Deutschland, in Berlin und München, aber das ist nicht der eigentliche Haken. Der Haken ist, dass ihr danach ein Auto von Cupra bestellen müsst, sonst werden Kosten für den Monat fällig.

Ich dachte mir schon, dass diese Aktion zu gut ist, um wahr zu sein, denn da wäre die Schlange bei Cupra sehr groß und viele würden das ausnutzen. Falls ihr aber sowieso einen Cupra kaufen wollt, dann könnte „Try before you buy“ interessant sein. Die entsprechenden Details zu dieser neuen Aktion gibt es direkt bei Cupra.

Smart #5 kommt: Neue Elektroauto mit über 600 PS zeigt sich erstmals Smart trennte sich mit den Elektroautos mit einem Hashtag in der Bezeichnung von einem alten Image, mit dem Smart #5 geht man allerdings noch einen Schritt weiter. Wir haben im […]14. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->