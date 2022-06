Cupra Born, Formentor und Leon: Preview der 2024er-Modelle

Cupra hat heute eine große Preview für die kommenden Jahre gezeigt und über die Zukunft der Marke gesprochen. Es wird einige neue Modelle geben, aber drei der aktuellen Autos bleiben erhalten: Cupra Born, Cupra Formentor und Cupra Leon.

Doch diese drei Modelle werden gegen 2024 ein Update erhalten, welches man durchaus als Facelift bezeichnen kann, denn es gibt eine neue Optik. Und die hat Cupra auf dem Event so nebenbei auch schon als keine Preview präsentiert:

Y el fin de fiesta: ojo a los rediseños (vistos y no vistos) de los Cupra Formentor, Cupra León e incluso Cupra Born. Todos listos para 2024 y más allá. pic.twitter.com/LnMTGWaS3L — Joan Dalmau Parera (@DalmauParera) June 7, 2022

Die neue Designsprache von Cupra orientiert sich sehr stark an der aktuellen, aber dieses „Trio“ bei den Scheinwerfern scheinen alle neuen Modelle zu bekommen. So will man vermutlich auch dafür sorgen, dass sich Cupra mehr von Seat abhebt.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann wir die neuen Versionen der drei Modelle sehen werden, sie sollen „gegen 2024“ kommen. Das ein oder andere Facelift kommt sicher früher, das andere später. Der Cupra Born ist zum Beispiel noch ganz neu.

