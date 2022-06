Die Zukunft von Cupra: Marke gibt Ausblick auf „das nächste Kapitel“

Cupra hat im Mai angekündigt, dass man im Juni einen Ausblick „auf das nächste Kapitel“ der Marke werfen möchte. Das hat man diese Woche getan und auch ein paar Dinge angekündigt. Im Fokus stand der neue Cupra UrbanRebel für 2025.

Doch das ist noch nicht alles, denn man hat auf dem Event über zwei weitere Autos gesprochen, die „elektrifiziert“ sind. Eines davon wird der rein elektrische Tavascan im Jahr 2024 sein und das andere Modell ist der ganz neue Hybrid-SUV Terramar.

Das sind die drei wichtigsten Modelle von Cupra in den kommenden Jahren, so der aktuelle Chef Wayne Griffiths. In den nächsten Jahren möchte die Marke auf etwa 500.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr kommen, das ist das mittelfristige Ziel.

Darüber hinaus hat Cupra verraten, dass drei aktuelle Modelle bis 2025 aktualisiert werden und im Portfolio bleiben: Leon, Formentor und Born. Auf den Formentor ist man mit über 100.000 verkauften Einheiten besonders stolz, es ist der Bestseller.

Anfang des Jahres hat Cupra verraten, dass man langfristig acht Modelle plant und die ersten sechs Modelle stehen somit fest: Formentor, Born, Leon, UrbanRebel, Tavascan und Terramar. Vielleicht bleibt der Ateca auch im Portfolio, aber da fehlt noch mindestens ein neues Modell, was Cupra diese Woche nicht zeigen wollte.

Was mir an dieser Stelle auch wieder auffällt: Cupra haut ein neues Modell nach dem anderen raus und alle sind elektrisch oder wenigstens Hybrid. Von Seat hört man seit einer ganzen Weile nichts, die Volumenmarke hat noch nicht einmal ein MEB-Modell. Ich bleibe dabei: Cupra wird Seat langfristig ablösen und ersetzen.

