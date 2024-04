Cupra will mit neuem Elektroauto provozieren

Der Cupra DarkRebel ist anders, er ist aggressiver, er ist neu, bei diesem Showcar passt man sich als Fahrer mit Sitz nicht dem Auto an, sondern das Auto passt sich mit einem flexiblen Lenkrad und anderen Elementen dem Fahrer an. Cupra setzt hier ganz bewusst auf ein „provokantes Design“ und möchte die Aufmerksamkeit.

Es geht bei diesem Konzept weniger um einen Ausblick auf ein Serienfahrzeug, das ist weiterhin offen, es geht um „Authentizität“, so Cupra. Der DarkRebel ist für die Marke ein Zeichen für die „Strategie von Cupra“. Man möchte hier also auffallen.

Die Designer durften ihrer Vorstellung freien Lauf lassen und Dinge wie eine Aluminium-Titan-Legierung in der Mittelkonsole oder „Supersport-Schalensitze sind mit maßgeschneiderten 3D-Strickbezügen“ einbauen. Unterschiedliches Licht soll das Material „zum Leben erwecken“ und eine „ganzheitliche Erfahrung“ schaffen.

Mal schauen, welche Elemente von diesem Konzept am Ende überhaupt in den Serienfahrzeugen von Cupra landen werden und ob die Marke langfristig überhaupt so einen Sportwagen umsetzen kann. Für mich ist der Cupra DarkRebel etwas „too much“ und drüber, aber Cupra schreibt ja, dass man genau das erreichen möchte.

