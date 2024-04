Volkswagen zeigt neue Designsprache für Elektroautos (mit einem Haken)

Volkswagen hat die Auto China genutzt, um zu betonen, dass der Markt wichtig für VW ist und bleiben wird. Passend dazu gab es auch noch ein neues Konzept für die ID-Reihe, denn Volkswagen hat heute den ID. CODE offiziell auf Bildern vorgestellt.

Hier zeigt man das neue Design von VW, welches die „neue Designsprache“ der Marke darstellen soll. Falls euch dieser SUV jetzt aber besser als die aktuellen ID-Modelle bei uns zusagt, dann sei erwähnt, dass es exklusiv für China gedacht ist.

Volkswagen möchte in China bis 2030 über 30 neue Autos aller Antriebsarten auf den Markt bringen, der Fokus liegt aber auf Elektroautos. Und der ID. CODE zeigt, wie die „progressive Submarke ID.UX“ für etwas jüngere Kunden aussehen wird.

Das erste Elektroauto, welches derzeit noch als ID.UNYX bekannt ist, wird noch 2024 gezeigt und auf den Markt kommen. Dieses Modell haben wir übrigens schon vor ein paar Wochen gesehen, es ist am Ende ein Cupra Tavascan von VW selbst.

Wer jetzt also gehofft hat, dass dies auch der neue Auftritt von Volkswagen bei uns in Europa ist, den muss ich an dieser Stelle enttäuschen. Ich glaube auch nicht, dass der UNYX zu und kommt, da der Fokus hier auf dem Tavascan liegen wird.

Es ist aber interessant zu sehen, dass Volkswagen in China langsam Druck macht und gemerkt hat, dass man bei Elektroautos von BYD, Tesla und Co. angehängt wird. Optisch gefällt der „CODE“ auf den ersten Blick – besser als ein VW ID.4.

