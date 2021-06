Cyberpunk 2077 wieder im PlayStation Store verfügbar

Ab heute kann man wie angekündigt wieder Cyberpunk 2077 im PlayStation Store kaufen. Das Spiel wurde letztes Jahr von Sony entfernt, da die Version für die PS4 viel zu viele Fehler hatte. Seit dem wurden zahlreiche Updates veröffentlicht.

Es gibt allerdings Medien, die das verfolgen und weiterhin von einer nicht stabilen Version für die PlayStation 4 sprechen. CD Project Red selbst sieht das auch so und gibt an, dass man eine PlayStation 4 Pro und PlayStation 5 nutzen sollte.

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation.