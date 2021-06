Cyberpunk-Entwickler wollen erst 2022 wieder neue Spiele planen

CD Project Red musste im ersten Quartal 2021 trotz boomender Gamingbranche und Cyberpunk 2077 mit einem Rückgang beim Umsatz leben. Man nannte auch keine neuen Verkaufszahlen zum Spiel, was selten ein gutes Zeichen ist.

Cyberpunk 2077 fehlt weiter im PS Store

Grund war wohl die anhaltende Kritik am Spiel (zumindest der Konsolenversion) und die Tatsache, dass Sony das Spiel trotz zahlreicher Patches weiterhin nicht im PlayStation Store den 100+ Millionen PS4/PS5-Besitzern anbieten möchte.

Funfact: Im freien Handel bekommt man natürlich weiterhin ganz normal die PS4-Disk-Version und die kostet mittlerweile sogar weniger als 30 Euro.

Ziel ist es nun die Spieler doch noch für Cyberpunk 2077 zu begeistern und mit weiterhin Inhalten und Patches ein gutes Spiel zu entwickeln. Außerdem soll auch weiterhin die Next-Gen-Version in diesem Jahr (zweites Halbjahr) erscheinen.

Neue Spiele stehen erst ab 2022 an

Das gilt auch für The Witcher 3 und daher entwickelt man bei CD Project Red in diesem Jahr kein neues Spiel. Wie Reuters berichtet sollen erst 2022 die Arbeiten an mehreren High-Budget-Projekten starten. Und damit man mehr Kapazitäten hat, wird man eventuell auch andere Studios in der Branche übernehmen.

Cyberpunk 2077 ist nämlich dennoch ein sehr lukratives Spiel.

Ich habe lange überlegt, ob ich die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 abwarte. Solange, dass wir nun Juni haben. Und da aktuell genug Material zum Spielen vorhanden ist, werde ich dem Spiel (ich tippe auf Ende 2021) mit der Next-Gen-Version und den zahlreichen DLCs eine zweite Chance auf der Xbox geben.

Der erste Eindruck war nämlich sehr positiv, nur an vielen Stellen war das für mich nicht einmal Last-Gen-Grafik. Lust hätte ich aber weiterhin auf Cyberpunk 2077.

