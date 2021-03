Dacia Spring: Günstiger Elektro-SUV kommt im Herbst

Renault wird mit dem Dacia Spring das erste Elektroauto der Marke Dacia ins Rennen schicken. Das Modell mit dem Titel „Frühling“ wird jedoch erst im Herbst in Frankreich starten. Der Vorverkauft beginnt ab kommender Woche. Wir haben noch keine Details für Deutschland, reichen diese dann aber sicher bald nach.

Dacia Spring startet bei unter 17.000 Euro

Wir sprechen beim Dacia Spring über einen kompakten Elektro-SUV, der mit einer Reichweite von 230 km nach WLTP-Standard daher kommt. Wer überwiegend in der Stadt unterwegs ist, soll über 300 km Reichweite bekommen. Und mal ehrlich: Ein WLTP-Wert von 230 km ist auch nicht optimal für längere Strecken.

-->

Basis ist der Renault City-KZ, ein sehr günstiges Elektroauto für China. Der Dacia Spring wird ebenfalls in China produziert und startet in Frankreich bei 16.990 Euro. Abzüglich der Umweltboni sind das in Frankreich also nur 12.403 Euro. Es wird insgesamt drei Versionen geben: Dacia Spring, Spring Business und Spring Cargo.

Ich würde da vermutlich eher nach einem gebrauchten VW e-Golf suchen, der nicht viel teurer ist und die gleiche Reichweite bietet. Doch genau solche Autos benötigt es auf dem Markt, wenn der Elektro-Wandel kommen soll. Nicht jeder will sich die 30.000+ Euro teuren Modelle von Volkswagen, Audi und Co. kaufen.

ŠKODA ENYAQ iV SPORTLINE ab sofort bestellbar Škoda hatte bereits vor einer Weile seinen ersten rein elektrischen SUV vorgestellt, den ENYAQ iV. Nachdem dieser mittlerweile in allen drei Ausführungen in Deutschland bestellbar ist, geht es nun mit der ŠKODA ENYAQ iV SPORTLINE weiter. Diese kann ab sofort…9. März 2021 JETZT LESEN →

-->