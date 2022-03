Daredevil könnte bei Disney+ weitergehen

Daredevil überraschte einige mit einem Gastauftritt im neuen Spider-Man, wobei das gar nicht so überraschend kam, denn kurz vor dem Filmstart bestätigte man bei den Marvel Studios, dass Daredevil ein Comeback feiern wird. Das war kein Zufall.

Netflix hat kurz nach dem Start von Disney+ alle Marvel-Serien eingestellt, auch wenn man sie hätte weiterführen dürfen. Sie waren in den Jahren danach noch zu sehen, aber jetzt sind die Rechte abgelaufen und sie sind bei Disney+ gelandet.

In den USA kann man Daredevil, Defenders und Co. ab sofort streamen, bei uns in Deutschland werden die Netflix-Marvel-Serien bald verfügbar sein. Und eine Serie wird wohl weitergehen, denn bei Daredevil ist womöglich eine neue Staffel geplant.

Netflix als mögliche Serie für Disney+

Diese Woche wurde bei geplanten Produktionen ein „Daredevil Reboot“ entdeckt und das könnte bedeuten, dass Daredevil als Serie bei Disney+ weitergeht. Disney (beziehungsweise die Marvel Studios) hat das bisher aber noch nicht bestätigt.

Es ist unklar, ob alle Netflix-Marvel-Serien weitergehen, aber bei Daredevil wundert es mich auch nicht, denn da waren die Fans in den letzten Jahren sehr laut. Und das hat sicher auch Disney mitbekommen und daher diese Serien eingekauft.

