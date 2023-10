Das am „schnellsten verkaufte Super Mario-Spiel aller Zeiten“

Nintendo hat heute leider noch keine Verkaufszahlen für Super Mario Bros. Wonder genannt, aber man hat verraten, dass es einen Rekord in Europa gibt. Noch nie hat sich ein Super Mario-Spiel so schnell in den ersten Tagen in Europa verkauft.

Anfang November gibt es die Geschäftszahlen von Nintendo und ich bin jetzt mal gespannt, ob sich der Titel eventuell direkt einen Platz in den Top 10 der Switch gesichert hat. Ich vermute aber, dass das noch nicht der Fall ist und später passiert.

Preislich hat sich Super Mario Bros. Wonder im Handel übrigens schon bei unter 50 Euro eingependelt und mein Fokus liegt zwar noch auf Spider-Man 2 diese Woche, aber ich habe es auch kurz angezockt und ja, das macht direkt sehr viel Laune.

