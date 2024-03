Das Comeback von echten Knöpfen im Auto steht an

Autos haben in den letzten Jahren eine große Entwicklung durchgemacht und es tut sich weiterhin viel. Viele Dinge erleichtern bei mir den Alltag, wie ein gutes Head-up-Display, eine App für die Klimaanlage oder eine gute Navigation.

Doch es gibt auch Trends, die ich als negativ einstufe, wie die übermäßige Nutzung von schwarzem Klavierlack oder zu vielen Touch-Optionen. Ich mag ein großes und helles Touch-Display in der Mitte, aber richtige Knöpfe sind ebenfalls praktisch.

Jedenfalls dann, wenn wir über das Lenkrad oder zum Beispiel eine Leiste für die Klimaanlage in der Mitte sprechen. Einige Lösungen von Herstellern sind auch nicht unbedingt gut für die Sicherheit, wie meiner Meinung nach das neue Model 3.

Das sieht auch Matthew Avery so, der für das European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) zuständig ist. Für 2026 möchte man Hersteller jetzt dazu animieren, dass sie hier und da doch etwas weniger auf Touchelemente setzen.

Neue Sicherheitsstandards, die ab 2026 greifen, könnten ein aktuelles Tesla Model 3, welches selbst den Blinker als Touch-Taste auf das Lenkrad gepackt hat und damit im Alltag von der Straße ablenkt, abstrafen. Und das ist auch wichtig.

Autos: Touch ja, aber nicht überall

Das bedeutet übrigens nicht, dass man Touchscreens verteufelt, ganz und gar nicht, aber gewisse Elemente sind als physischer Knopf einfach sicherer. Das ist natürlich keine Vorgabe für Hersteller, aber die Wertung ist bei vielen äußerst wichtig.

Tesla muss sich also nicht in Europa anpassen, falls die EU das nicht vorsieht, aber man möchte sicher 5 Sterne im NCAP-Test in Zukunft haben. Immerhin wirbt man sehr gerne damit, dass die Autos sehr gut in Sicherheitstests abschneiden.

Ich würde diese Änderung begrüßen, sehr sogar. Ein großes und modernes Display mit Touch in der Mitte ist und bleibt wichtig, gar keine Frage, aber an Stellen wie dem Lenkrad hat Touch nichts zu suchen, daher hoffe ich, dass es so kommt.

Es gibt übrigens schon erste Anzeichen, dass wir ein Comeback der Knöpfe sehen, denn Volkswagen und andere Hersteller haben eingesehen, dass es nicht gut ist. Und falls es relevant für Sicherheitstests wird, dann dürfte auch Tesla folgen.

