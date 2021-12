Das ist das OnePlus 10 Pro

OnePlus wird kommende Woche das OnePlus 10 Pro vorstellen oder anteasern, was wir aber sicher sehen werden: Das Design. Der offizielle Teaser für das neue Flaggschiff ist jetzt nämlich schon im Netz gelandet.

Wir sehen hier das OnePlus 10 Pro in Schwarz und Grün und da wir immer wieder nur das Pro-Modell sehen, gehe ich fast davon aus, dass es kein OnePlus 10 gibt (oder diese Version erst etwas später zu uns kommt).

Apropos zu uns: Das OnePlus 10 Pro kommt im Januar vorerst in China auf den Markt (auch wenn man es im Rahmen der CES zeigt). In Deutschland steht der offizielle Marktstart dann erst im Februar oder März an.

PS: Im Teaser ist der 11. Januar (für das richtige Event?) zu sehen.

OnePlus 10 Pro Official Teaser Video. pic.twitter.com/pExux8WM3K — Mayank Kumar ❂ (@MayankkumarYT) December 30, 2021

