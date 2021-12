Das OnePlus 10 Pro kommt im Januar 2022

So früh war OnePlus noch nie dran, aber man hat heute offiziell bestätigt, dass wir das OnePlus 10 Pro im Januar sehen werden. Bisher allerdings nur über Weibo in China, der globale Launch des Flaggschiffs wird also erst etwas später folgen.

Ein konkretes Datum hat OnePlus noch nicht genannt, man spricht nur von Januar 2022. Allerdings hat man zu einem Event am 5. Januar geladen und dort werden wir, vielleicht auch nur als erste Preview, das OnePlus 10 Pro erstmals sehen.

In Deutschland werden wir einige Wochen warten müssen, Januar wird es definitiv nicht mehr und ich würde meine Hand auch nicht für den Februar ins Feuer legen. Vermutlich auch eine Entscheidung, die mit der anhaltenden Chipkrise zu tun hat.

OnePlus 10 Pro: Das erwartet uns wohl

Beim OnePlus 10 Pro erwarten uns wohl ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit QHD-Auflösung und 120 Hz. Unter der Haube werkelt der neue Snapdragon 8 Gen1 und dazu kommen 8 oder 12 GB RAM und noch 128 oder 256 GB interner Speicher.

Eine IP68-Zertifizierung ist auch wieder mit dabei und es gibt 5000 mAh. Geladen wird wohl mit bis zu 80 Watt und kabellos sind es weiterhin 50 Watt. Doch für mich ist beim OnePlus 10 Pro nicht die Hardware interessant, das ist quasi ein OnePlus 9 Pro, ich bin gespannt, was OnePlus nächstes Jahr mit der Kamera anstellt.

Letztes Jahr ging man eine Kooperation mit Hasselblad ein, da gab es aber nur ein paar kleine Extras in der Kamera-App. Jetzt hatte man ein Jahr lang Zeit, um das weiter auszubauen. OnePlus hat Anfang des Jahres bestätigt, dass man die neue Nummer 1 bei Kameras werden möchte, meine Erwartungen sind also sehr hoch.

