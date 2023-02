Das neue Google Pixel wird kein Leichtgewicht

Google soll an einem ganz neuen Pixel für 2023 arbeiten und will in die Welt der faltbaren Smartphones einsteigen. Es soll ein Fold-Formfaktor geplant sein und wir haben ja schon mehrfach Renderbilder gesehen, wie auch auf dem Beitragsbild.

Laut 9TO5Google sollte man sich allerdings auf ein sehr schweres Smartphone von Google einstellen, denn das Google Pixel Fold (nennen wir es einfach mal so) wird wohl schwerer als das Samsung Galaxy Z Fold 4 sein, welches auf 263 g kommt.

Das Bild über diesem Abschnitt zeigt einen Vergleich mit dem Oppo Find N (Grün) und Samsung Galaxy Z Fold (Blau). Das Google Pixel Fold (Rot) soll allerdings einen spürbar größeren Akku haben, der wohl in Richtung 5.000 mAh (nicht ganz) geht.

Samsung hat dem Galaxy Z Fold 4 einen Akku mit 4.400 mAh spendiert, sollte Google also auch die restliche Hardware und Software optimieren, dann darf man hier von einer guten Akkulaufzeit ausgehen (allerdings ist das nicht garantiert).

Als bekannt wurde, dass sich Google mehr an Oppo als an Samsung orientiert, war ich interessiert, denn das Oppo Find N ist das beste Foldable beim Formfaktor und es ist nicht so groß. Doch wie man sieht, nutzt das Google Pixel Fold zwar ein sehr ähnliches Format, ist allerdings doch eine ganze Ecke größer und auch schwerer.

Flaggschiff-Test: Samsung Galaxy S23 vs. Apple iPhone 14 Pro Bevor wir in den kommenden Wochen in die Flaggschiff-Reihe 2023 mit den großen und teuren Highend-Modellen einsteigen, will ich in diesem Jahr eine weitere Reihe starten und schauen, welches das beste Android-Highend-Modell mit ca. 6 Zoll ist. Doch den Anfang…19. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->