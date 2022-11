God of War Ragnarök stellt neuen PlayStation-Rekord auf

Es hat sich schon angedeutet, dass God of War Ragnarök gut ankommt und die ersten Verkaufszahlen in einigen Ländern waren sehr positiv. Jetzt hat sich Sony gemeldet und bestätigt, dass es einen Rekord gibt.

5,1 Millionen Kopien in der ersten Woche sind ein Rekord und damit löst der Titel sogar The Last of Us Part 2 ab. God of War ist das erfolgreichste Franchise von Sony momentan und das vollkommen berechtigt.

Mich freut es nicht nur, weil das ein gutes Spiel mit viel Liebe zum Detail ist, sondern weil ein Singleplayer-Spiel finanziell so erfolgreich ist. Das benötigt es, damit mehr Spiele dieser Art kommen und ich bin eben kein Multiplayer-Typ. Mal schauen, was das Santa Monica Studio danach geplant hat.

