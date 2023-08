Das neue Tesla Model 3 rückt wohl immer näher

Wird Tesla das neue Model 3 im Rahmen der IAA kommende Woche zeigen? Das wissen wir nicht, der Autohersteller ist aber in München vor Ort und da man sich bei Messen sonst zurückhält, wäre es komisch, wenn nur alte Modelle zu sehen sind.

Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls, denn das neue Tesla Model 3 war die Tage auf der deutschen Autobahn zu sehen, es wurde am Supercharger in Frankreich abgefilmt, morgen sollen alle Mitarbeiter in China arbeiten und die Testproduktion in China ist wohl abgeschlossen. Dort soll das neue Tesla Model 3 produziert werden.

$TSLA 🇨🇳

Local China NEWS : New Model 3 (Highland) trial test production is over. pic.twitter.com/yEqGP2m9CU — Tsla Chan (@Tslachan) August 30, 2023

Es brodelt also gewaltig und viele ältere Gerüchte sprachen immer wieder von einer Produktion im dritten Quartal, spätestens im September sollte es also losgehen mit Projekt „Highland“. Und falls das stimmt, dürfte es vorher angekündigt werden.

Bei jedem klassischen Autohersteller würde ich sagen ja, das kommt nächste Woche zur IAA, Marken wie VW, BMW, Mercedes und Co. nutzen die Messer für große Ankündigungen, aber Tesla ist anders, daher bin ich mir noch nicht sicher.

Fisker Pear Extreme: Performance-Version des Elektroautos kommt Der Markt für kompakte Elektroautos, die doch recht viel Performance haben, wird immer größer und Fisker möchte mit dem kommenden Pear, den man in etwa in der Kategorie eines VW […]31. August 2023 JETZT LESEN →

-->