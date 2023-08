Zeigt Tesla das neue Model 3 auf der IAA 2023?

Tesla nimmt nicht oft an Automessen teil und selbst bei Ankündigungen pflegt man eigentlich eher eigene Events. Doch es gab sie, die Auftritte auf Messen. Wie 2006, als auf der San Francisco Auto Show der erste Roadster von Tesla gezeigt wurde.

Eine der wichtigsten Veranstaltungen war vermutlich die Los Angeles Auto Show 2017, als wir das Tesla Model 3 sahen, aber auch die Produktion des Model Y in China feierte man 2021 mit einer offiziellen Teilnahme an der Shanghai Auto Show.

Was hat Tesla also für die IAA 2023 in München geplant? Das Model S und Model Y wurden erst überarbeitet, der Cybertruck ist kein Auto für Europa, eigentlich fällt mir da nur das neue Tesla Model 3 (Projekt Highland), welches bald kommen soll.

Ich bin noch etwas skeptisch, kann es aber nicht einschätzen, da Tesla eben kaum auf Messen vertreten ist. Daher würde es mich aber auch wundern, wenn man die IAA besucht und dort einfach nur das aktuelle Model 3 und Model Y zeigen wird.

Die IAA 2023 startet am 4. September, in zwei Wochen wissen wir also mehr.

