Das neue Zelda startet laut Nintendo im Himmel

Mit Tears of the Kingdom steht in weniger als einem Monat ein neues Zelda und der Nachfolger für Beath of the Wild an. Es ist eines der besten und erfolgreichsten Zelda-Spiele bisher, dementsprechend hoch sind natürlich auch die Erwartungen.

Nintendo hat zwar beim letzten Trailer endlich mal viele neue Details gezeigt, doch es gibt immer noch viele offene Fragen. Eine hat Nintendo jetzt beantwortet: Wo startet man im neuen Zelda? Der Startpunkt befindet sich weit über Hyrule selbst.

Link begins his journey on one of the many mysterious floating islands that have suddenly appeared in the skies high above Hyrule. It’s there our hero will have to gain new abilities before returning to the surface world to begin his epic adventure.

Das kommt nicht ganz überraschend, immerhin liegt auf den Inseln in der Luft der Fokus der Trailer. Neben neuen Gebieten in der Luft steht auch im Raum, dass es neue Gebiete unter Hyrule gibt, es soll wieder klassische Zelda-Dungeons geben.

Hyrule selbst, also die Map, wie wir sie aus Breath of the Wild kennen, ist ebenfalls wieder vorhanden, wurde aber laut Nintendo „dramatisch überarbeitet“. Ich bin sehr gespannt, das ist ein Anwärter für das Spiel des Jahres, das weiß auch Nintendo.

