Nintendo zeigt letzten Trailer für das neue Zelda

Nintendo hat es gestern angekündigt und da ist der, der neue Trailer für Zelda: Tears of the Kindom. Das Spiel erscheint am 12. Mai für die Nintendo Switch und Nintendo hat bisher ehrlich gesagt doch recht wenig vom Spiel selbst gezeigt.

Dieser Trailer gibt mehr Details, allerdings sei an dieser Stelle auch direkt gesagt, dass Nintendo keinen weiteren Trailer geplant hat. Laut Nintendo ist es der letzte Zelda-Trailer vor dem Launch, der nächste Schritt sind dann die ersten Reviews.

Auf der einen Seite will ich als Zelda-Fan unbedingt mehr sehen, auf der anderen Seite mag ich diese geheimnisvolle Strategie. Falls ihr Nintendo blind vertraut, was man hier durchaus mal machen kann: Ihr könnt das Spiel jetzt direkt vorbestellen.

Zelda: Tears of the Kingdom Trailer (Deutsch)

Zelda: Tears of the Kingdom Trailer (Englisch)

