Das seht ihr bei Amazon Freevee im Januar 2024

Mit Freevee haben wir inzwischen einen weiteren Streamingdienst in Deutschland am Start. Damit möchte Amazon eine kostenlose Alternative zu Amazon Prime Video bieten. Amazon Freevee finanziert sich ausschließlich durch Werbung und es gibt dort auch eigene und exklusive Inhalte, die Prime Video nicht besitzt.

Und das bedeutet, dass wir euch hier neben Netflix und Co. auch die Highlights für Freevee präsentieren, auch wenn die Liste der neuen Inhalte wieder kurz ausfällt.

Besonders kurz fällt die Liste der neuen Serien aus, denn es gibt keine,e s gibt nur die vierte Staffel von „UNINTERRUPTED’S TOP CLASS: THE LIFE AND TIMES OF THE SIERRA CANYON TRAILBLAZERRS“, der Rest sind im Januar nur neue Filme.

Freevee: Die Highlights im Januar 2023

Filme

Die Novizin

ab 1. Januar 2023

ab 1. Januar 2023 Das reinste Vergnügen

ab 2. Januar 2023

ab 2. Januar 2023 Streets of Fear

ab 3. Januar 2023

ab 3. Januar 2023 Eradication: Contact Kills

ab 4. Januar 2023

ab 4. Januar 2023 White Hell – Eiskalte Jagd

ab 5. Januar 2023

ab 5. Januar 2023 Nightride: One Deal. One Night. One Shot.

ab 6. Januar 2023

ab 6. Januar 2023 Operation Chalice – In tödlicher Mission

ab 7. Januar 2023

ab 7. Januar 2023 Wo ist Anne Frank

ab 11. Januar 2023

ab 11. Januar 2023 Die Ausgrabung

ab 13. Januar 2023

ab 13. Januar 2023 Fear the Dark

ab 18. Januar 2023

ab 18. Januar 2023 The Reef: Stalked

ab 23. Januar 2023

ab 23. Januar 2023 The Gateway – Im Griff des Kartells

ab 25. Januar 2023

ab 25. Januar 2023 Fortress – Stunde der Abrechnung

ab 29. Januar 2023

Hier geht es zu Freevee von Amazon →

