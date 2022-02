Das sind eure März-Highlights bei Sky

Sky macht wie so oft den Anfang mit den Highlights für kommenden Monat und heute gibt es die neuen Inhalte für März 2022. Diese könnt ihr natürlich nur sehen, wenn ihr z.B. ein Abo bei Sky Ticket gebucht habt.

Ihr könnt die neuen Inhalte weiter unten durchstöbern, sie sind in zwei Kategorien aufgeteilt, Sky nennt auch das entsprechende Datum in Klammern. Disney, Netflix und Co. dürften dann sicher auch sehr zeitnah folgen.

Sky März-Neuheiten 2022

Serien, Shows und Dokumentationen

Die Pavian-Gangs der Victoriafälle (4.3.)

JOE vs CAROL (4.3.)

Liverpool Narcos (6.3.)

Nawalny – Geschichte eines Überlebenden (9.3.)

Janet Jackson (11.3.)

The Rising (11.3.)

Adam Dalgliesh, Scotland Yard (15.3.)

Funeral for a Dog (17.3.)

Murder on Middle Beach – Auf der Suche nach der Wahrheit (17.3.)

König Otto (19.3.)

The Dead Lands (22.3.)

The Righteous Gemstones S2 (22.3.)

Euphoria S2 (23.3.)

Comedy@Sky S3 (24.3.)

Die Kindermorde von Atlanta (25.3.)

JFK Revisited: Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy (25.3.)

Die Goldbergs S9 (28.3.)

Filme

Ammonite (2.3.)

Freaky (4.3.)

The Father (5.3.)

Nobody (11.3.)

Minari: Wo wir Wurzeln schlagen (16.3.)

Run Hide Fight (18.3.)

Promising Young Woman (19.3.)

The Nest – Alles zu haben ist nie genug (21.3.)

The Forever Purge (25.3.)

The Virtuoso (28.3.)

