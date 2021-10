Datentarif mit 25 GB: Telekom green Data XL für 14,99 Euro mtl. – E-SIM möglich

Nicht nur für Bundle-Mobilfunkkunden gibt es derzeit interessante Aktionen, sondern auch im Datenbereich tut sich was.

So vertreibt der Mobilfunkanbieter mobilcom-debitel ab sofort den Telekom green Data XL Aktion für 14,99 Euro pro Monat. Es handelt sich dabei um einen reinen Datentarif im Telekom-Netz, der jeden Monat 25 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung stellt. SMS sind zwar auch nutzbar, kosten allerdings 0,19 Euro pro Stück.

-->

Das Datenvolumen steht mit einer maximalen Geschwindigkeit von 300 Mbit/s im Downstream zur Verfügung. EU-Roaming ist ebenfalls enthalten. Zu bedenken gilt auch hier, dass der Aktionspreis ausschließlich für die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten garantiert und ab dem 25. Monat angehoben wird.

Hervorzuheben ist noch, dass der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro vollständig erstattet wird, wenn der Kunde eine „Werbeeinwilligung“ tätigt. Hier muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob das klar geht. Was nett ist: E-SIM ist möglich, so eigenen sich der Tarif perfekt als „Zweitkarte“.

Zum 25-GB-Tarif green Data XL →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->