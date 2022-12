DC Studios: Erste Film-Ankündigungen im Januar, aber ohne The Rock

James Gunn möchte ein DC-Universum nach dem Vorbild von Marvel aufbauen und wir bekommen Anfang 2023 die ersten Details. Genau genommen hat James Gunn bestätigt, dass wir schon im Januar die ersten Film-Ankündigungen sehen werden.

Außerdem hat man bestätigt, dass nicht nur Henry Cavill als Superman bei DC aussteigt, auch Dwayne Johnson alias The Rock wird nicht dabei sein. Jedenfalls nicht in der ersten Phase. The Rock verkörpert aktuell den DC-Helden Black Adam.

Da hört man aber, dass Black Adam im Kino gescheitert ist und Warner jetzt noch auf einen Erfolg bei HBO Max hofft. Wäre Black Adam erfolgreich gewesen, wäre The Rock sicher dabei. Ein Comeback für die Zukunft ist aber nicht ausgeschlossen.

Loki, The Mandalorian und mehr: Das erwartet euch 2023 bei Disney+ Die Januar-Neuheiten bei Disney+ waren etwas mager, daher hat man nochmal nachgelegt und ein kurzes Video mit einer Preview für 2023 veröffentlicht. Und da wird es einige Neuheiten geben, die bisher sehr gut bei den Nutzern ankamen. Wir werden kommendes…20. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->